Без зрелищ: незаконный ввоз техники остановили на границе

Внутри грузового отсека были обнаружены завезенные ранее незаконными объездными путями 72 телевизора двух различных марок, без каких-либо сопроводительных документов на общую сумму 120 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. По итогам оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления по Наманганской области и представителями других правоохранительных органов пресечено очередное правонарушение по незаконному обороту товарно-материальных ценностей.

На основании полученной оперативной информации был задержан и проверен в установленном порядке грузовой автомобиль марки "Hyundai Porter", за рулем которого находился гражданин М.Ж.

Внутри грузового отсека были обнаружены завезенные ранее незаконными объездными путями 72 телевизора двух различных марок, без каких-либо сопроводительных документов на общую сумму 120 миллионов сумов.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.