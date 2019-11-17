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Без зрелищ: незаконный ввоз техники остановили на границе

CC0 / pixabay.com
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Внутри грузового отсека были обнаружены завезенные ранее незаконными объездными путями 72 телевизора двух различных марок, без каких-либо сопроводительных документов на общую сумму 120 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. По итогам оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного Управления по Наманганской области и представителями других правоохранительных органов пресечено очередное правонарушение по незаконному обороту товарно-материальных ценностей.

© Sputnik / Михаил Безносов
Кина не будет: на таможне остановили незаконный ввоз телевизоров

На основании полученной оперативной информации был задержан и проверен в установленном порядке грузовой автомобиль марки "Hyundai Porter", за рулем которого находился гражданин М.Ж.

Внутри грузового отсека были обнаружены завезенные ранее незаконными объездными путями 72 телевизора двух различных марок, без каких-либо сопроводительных документов на общую сумму 120 миллионов сумов.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Узбекистан, нарушение границы, Государственный таможенный комитет, контрабанда



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