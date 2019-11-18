Узбекистанец оказался в коме из-за ДТП в Польше

Посольство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и находится на постоянной связи с компетентными органами Польши.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Узбекистанец попал в серьезное ДТП в Польше и находится в коме в местной клинике, сообщает МИД республики.

"12 ноября 2019 года гражданин Узбекистана Г.Б. в результате дорожно-транспортного происшествия с многочисленными травмами госпитализирован в больницу Познани. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое, он находится в коме в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

На данный момент посольство взяло ситуацию на контроль и находится на постоянной связи с компетентными органами Польши. Управлением полиции Познани ведутся следственные действия.

Консульско-правовой департамент также напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Польши, могут в необходимых случаях обратиться в посольство Узбекистана в Варшаве по телефону +48-22-894-62-30 (2).

Напомним, вчера страшное ДТП произошло на автодороге "Ташкент-Ош".

На трассе "Ташкент - Ош" произошло страшное ДТП >>

Водитель автомобиля марки "Спарк" 61-летний М.Т., ехавший из Андижана в Коканд не справился с управлением автомобилем и врезался в бетонное ограждение, разделяющее противоположные полосы движения.