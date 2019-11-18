В Сергелийском районе сгорел микроавтобус из-за замыкания

По последней информации, люди при пожаре в автомобиле марки Istana не пострадали, сумма нанесенного ущерба уточняется.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В Сергелийском районе Ташкента сгорел микроавтобус из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает Telegram-канал Службы пожарной безопасности столицы.

"Микроавтобус марки Istana загорелся в районе моста Эркин на Ташкентской кольцевой автодороге в 15 часов 22 минуты 17 ноября. Два боевых пожарных расчета прибыли на место происшествия менее чем за десять минут и к 15.35 погасили пламя", - говорится в сообщении.

По последней информации, люди при пожаре не пострадали, сумма нанесенного ущерба уточняется.

В связи с этим происшествием Управление пожарной безопасности города Ташкента еще раз напомнило гражданам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

В Сергелийском районе произошел пожар в цехе по производству чипсов >>

Напомним, на прошлой неделе в Сергелийском районе Ташкента загорелся цех по производству картофельных чипсов.

От огня удалось спасти 130 кв. м строений здания. Предполагаемая причина пожара - возгорание масла во фритюрнице.