На Урале более 100 мигрантов нелегально жили в общежитии Минобороны

Материалы проверки направлены в военный следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона выявила факт фиктивной регистрации более 100 мигрантов в общежитии Министерства обороны России.

"Фиктивную регистрацию по месту пребывания в общежитии получили более 100 лиц, не имевших права пребывать и проживать в нем", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выяснилось, что к фиктивной регистрации мигрантов причастны бывшие заведующая и паспортист указанного общежития. В 2017 и 2018 годах они предоставляли в отдел по вопросам миграции отдела МВД России документы, содержащие недостоверные сведения о проживающих иностранных гражданах.

Материалы проверки направлены в военный следственный отдел. Возбуждено уголовное дело.

Ранее за организацию незаконной миграции на Урале попали под суд экс-начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России "Серовский" и предприниматель. По версии следствия, в августе 2018 года они организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев.