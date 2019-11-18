23:42 18 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Иностранные рабочие выходят на улицу

На Урале более 100 мигрантов нелегально жили в общежитии Минобороны

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0
Sputnik Узбекистан

Материалы проверки направлены в военный следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная регистрация гражданина по месту пребывания или месту жительства".

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Военная прокуратура Екатеринбургского гарнизона выявила факт фиктивной регистрации более 100 мигрантов в общежитии Министерства обороны России.

"Фиктивную регистрацию по месту пребывания в общежитии получили более 100 лиц, не имевших права пребывать и проживать в нем", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

© Sputnik / Андрей Стенин
"Тысячи на одну квартиру". Как Москва борется с гастарбайтерами-нелегалами
Выяснилось, что к фиктивной регистрации мигрантов причастны бывшие заведующая и паспортист указанного общежития. В 2017 и 2018 годах они предоставляли в отдел по вопросам миграции отдела МВД России документы, содержащие недостоверные сведения о проживающих иностранных гражданах.

Материалы проверки направлены в военный следственный отдел. Возбуждено уголовное дело.

Ранее за организацию незаконной миграции на Урале попали под суд экс-начальник отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России "Серовский" и предприниматель. По версии следствия, в августе 2018 года они организовали незаконное пребывание в России 13 иностранцев.

Теги:
Екатеринбург, Россия, нелегальные мигранты, трудовые мигранты, Мигранты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Похоронен по собственному желанию: странная "мода" в Южной Корее
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва вернула Киеву корабли, которые нарушили границу РФ – видео
Государственная символика Узбекистана: флаг, герб и гимн
О чем говорят цвета узбекского флага и что за птица Хумо

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться