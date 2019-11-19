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Мужчина пытался незаконно вывезти из Узбекистана более 100 тысяч долларов

Nguyen Huy Kham
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Деньги были обнаружены в ходе проверки автомобиля Opel Astra, за рулем которого находился гражданин И. Э. 

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. На таможенном посту "Кушкент" пресечена попытка нелегального вывоза из Узбекистана более 100 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ГТК.

Деньги. Архивное фото.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Таможенники перехватили в Ташкенте контрабанду российских рублей
Деньги были обнаружены в ходе проверки автомобиля Opel Astra, за рулем которого находился гражданин И. Э. 

Доллары изъяли в качестве вещественного доказательства. Идут следственные мероприятия.

Ранее Служба госбезопасности Узбекистана предотвратила незаконный вывоз за границу более 600 тысяч долларов. Уроженец Наманганского района Наманганской области, ранее судимый Неъматулло Вохидов получил иностранную валюту у жителей Ташкента и Наманганской области для последующей доставки гражданину Кыргызстана Илесу путем вывоза в соседнюю республику в обход таможенного контроля через окольные пути в Касансайском районе. За свою курьерскую услугу он должен был получить определенные проценты.

Теги:
таможенники, Таможня, Узбекистан, валюта



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