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В Ташкенте горели склады: названы детали произошедшего

© Служба пожарной безопасности г.Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте вспыхнул сильный пожар. Это произошло в Юнусабадском районе, на улице И. Ахмад. Горел склад ООО Smart Stroy Building и Teplo Luks Biznes, сообщает пресс-центр службы пожарной безопасности Ташкента.

В Сергелийском районе произошел пожар в цехе по производству чипсов
Служба пожарной безопасности
В Сергелийском районе произошел пожар в цехе по производству чипсов

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано. При ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники.

Отмечается, что боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 11 часов 15 минут, и в результате оперативных и слаженных действий личного состава возгорание было локализовано в 11.49 и полностью потушено в 12 часов 01 минуту. От огня пострадало 200 квадратных метров зданий, остальные 1 500 квадратных метров удалось сохранить. 

Теги:
Происшествие, Ташкент, пожарные, тушение пожара, пожар



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