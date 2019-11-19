В Ташкенте горели склады: названы детали произошедшего

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сегодня в Ташкенте вспыхнул сильный пожар. Это произошло в Юнусабадском районе, на улице И. Ахмад. Горел склад ООО Smart Stroy Building и Teplo Luks Biznes, сообщает пресс-центр службы пожарной безопасности Ташкента.

Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано. При ликвидации пожара было задействовано 6 единиц пожарной техники.

Отмечается, что боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в 11 часов 15 минут, и в результате оперативных и слаженных действий личного состава возгорание было локализовано в 11.49 и полностью потушено в 12 часов 01 минуту. От огня пострадало 200 квадратных метров зданий, остальные 1 500 квадратных метров удалось сохранить.