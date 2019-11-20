Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге "Самарканд-Гузор"

По неизвестным причинам загорелся стоявший без движения грузовой автомобиль марки MAN, в результате чего взорвалась цистерна с сжиженным газом.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. На дороге "Самарканд-Гузор" сгорело семь автомобилей в результате взрыва грузовика, который перевозил сжиженный газ, сообщает Следственный департамент.

"20 ноября, примерно в 03.30, на стоянке ООО Timur GАZ, расположенной на 33-м километре автомобильной дороги А-378, по неизвестным причинам загорелся стоявший без движения грузовой автомобиль марки MAN, в результате чего взорвалась цистерна с сжиженным газом, расположенная на борту данного автомобиля", - говорится в сообщении.

По последней информации, от взрыва загорелись стоящие рядом два грузовых автомобиля, также предназначенные для перевозки сжиженного газа марки MAN и один грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", кроме этого сгорели машины DAF и ЗИЛ и экскаватор HYUNDAI.

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