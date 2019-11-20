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Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге Самарканд-Гузор

Семь автомобилей сгорели в результате взрыва на дороге "Самарканд-Гузор"

Следственный департамент
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

По неизвестным причинам загорелся стоявший без движения грузовой автомобиль марки MAN, в результате чего взорвалась цистерна с сжиженным газом.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. На дороге "Самарканд-Гузор" сгорело семь автомобилей в результате взрыва грузовика, который перевозил сжиженный газ, сообщает Следственный департамент.

"20 ноября, примерно в 03.30, на стоянке ООО Timur GАZ, расположенной на 33-м километре автомобильной дороги А-378, по неизвестным причинам загорелся стоявший без движения грузовой автомобиль марки MAN, в результате чего взорвалась цистерна с сжиженным газом, расположенная на борту данного автомобиля", - говорится в сообщении.

По последней информации, от взрыва загорелись стоящие рядом два грузовых автомобиля, также предназначенные для перевозки сжиженного газа марки MAN и один грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", кроме этого сгорели машины DAF и ЗИЛ и экскаватор HYUNDAI.

На трассе Ташкент-Ош произошло страшное ДТП >>

Напомним, на выходных ДТП произошло на автодороге Ташкент-Ош: водитель автомобиля марки "Спарк", 61-летний М. Т., ехавший из Андижана в Коканд, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение, разделяющее противоположные полосы движения.

Теги:
Газ, газ, Взрыв, взрыв, Происшествие, дорога, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, автомобилисты, автомобили, автомобиль, авария, ДТП



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