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Совместный бизнес: как мошенники обманывают пожилых людей в Ташкенте

"Совместный бизнес": как мошенники обманывают пожилых людей в Ташкенте

ГУВД
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

74-летняя женщина, поверив обещаниям мошенников, отдала им 50 тысяч долларов, которые они благополучно потратили на свои нужды.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Ташкенте пожилую женщину обманули мошенники под предлогом "ведения общего бизнеса", сообщает ГУВД столицы.

"6 июня 2018 года 39-летний ранее судимый Нурилла А. и 46-летний Хасан Н. пообещали 74-летней Малике А. вести вместе бизнес, сказав, что им нужны деньги на строительство дома. Женщина поверила мужчинам и отдала им в общей сложности 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, мужчины так и не выполнили своего обещания, деньги истратили на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

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Также ГУВД попросило граждан ресупблики не верить малознакомым людям, которые обещают "золотые горы". По мнению сотрудников правоохранительных органов, мошенники чаще всего действуют под предлогом быстро окупающегося совместного бизнеса.

Теги:
бизнес, деньги, ГУВД Ташкента, Ташкент, Ташкент, пожилые люди, Узбекистан, Узбекистан, мошенничество, мошенник, Происшествие



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