Следственный департамент прокомментировал "смерть при допросе"

В сети "Интернет" распространена информация о том, что задержанный в ОВД скончался при допросе. По словам родственников, смерть наступила в результате побоев. Следственный департамент МВД Узбекистана прокомментировал сообщение.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана выступил с официальным сообщением по распространенной в узбекских соцсетях информации о смерти допрошенного в одном из региональных ОВД.

Как сообщается, 16 ноября гражданин Н. Джаббаров обратился в ОВД Булунгурского района Самаркандской области с заявлением о том, что один из жителей района занимается незаконным сбытом наркотических средств.

Сотрудниками ОВД было организовано оперативное мероприятие. Подозреваемый был задержан при незаконном сбыте марихуаны общим весом 3,71 грамма за 150 000 сумов самому заявителю – Н. Джаббарову. При обыске у наркоторговца было обнаружено дополнительно 0,78 грамма наркотиков.

По факту следственный отдел возбудил уголовное дело, и обвиняемый был заключен под стражу.

Как отмечается, в ходе предварительного следствия Н. Джаббаров не допрашивался. Он даже не был доставлен в органы следствия, говорится в сообщении.

Однако несколько часов спустя, когда его вызвали в отдел на допрос, "при оформлении первичных документов в служебном кабинете сотрудников следственного отдела здоровье Н. Джаббарова внезапно ухудшилось, у него повысилось артериальное давление, и он был доставлен в районную клинику с сердечным приступом, где впоследствии скончался".

Согласно справке судмедэкспертизы, у скончавшегося были диагностированы острая сердечная недостаточность, коронарокардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.

Никаких телесных повреждений на теле покойного не обнаружено, говорится в сообщении районного ОВД.

В настоящее время по факту смерти Н. Джаббарова районной прокуратурой ведется доследственная проверка и назначена соответствующая экспертиза.

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В завершение департамент обратился к гражданам с просьбой не полагаться на непроверенную информацию и "воздерживаться от неуместных комментариев".