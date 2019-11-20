18:47 20 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Следственный изолятор

Следственный департамент прокомментировал "смерть при допросе"

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik Узбекистан

В сети "Интернет" распространена информация о том, что задержанный в ОВД скончался при допросе. По словам родственников, смерть наступила в результате побоев. Следственный департамент МВД Узбекистана прокомментировал сообщение.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана выступил с официальным сообщением по распространенной в узбекских соцсетях информации о смерти допрошенного в одном из региональных ОВД.

Как сообщается, 16 ноября гражданин Н. Джаббаров обратился в ОВД Булунгурского района Самаркандской области с заявлением о том, что один из жителей района занимается незаконным сбытом наркотических средств. 

Машина скорой помощи
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Семь человек погибли в здании ОВД в Джизакской области

Сотрудниками ОВД было организовано оперативное мероприятие. Подозреваемый был задержан при незаконном сбыте марихуаны общим весом 3,71 грамма за 150 000 сумов самому заявителю – Н. Джаббарову. При обыске у наркоторговца было обнаружено дополнительно 0,78 грамма наркотиков.

По факту следственный отдел возбудил уголовное дело, и обвиняемый был заключен под стражу. 

Как отмечается, в ходе предварительного следствия Н. Джаббаров не допрашивался. Он даже не был доставлен в органы следствия, говорится в сообщении.  

Однако несколько часов спустя, когда его вызвали в отдел на допрос, "при оформлении первичных документов в служебном кабинете сотрудников следственного отдела здоровье Н. Джаббарова внезапно ухудшилось, у него повысилось артериальное давление, и он был доставлен в районную клинику с сердечным приступом, где впоследствии скончался".

Согласно справке судмедэкспертизы, у скончавшегося были диагностированы острая сердечная недостаточность, коронарокардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.

Никаких телесных повреждений на теле покойного не обнаружено, говорится в сообщении районного ОВД.

В настоящее время по факту смерти Н. Джаббарова районной прокуратурой ведется доследственная проверка и назначена соответствующая экспертиза.

Дознаватели и следователи ОВД получили неприкосновенность>>>

В завершение департамент обратился к гражданам с просьбой не полагаться на непроверенную информацию и "воздерживаться от неуместных комментариев".

Теги:
наркоторговец, марихуана, наркотики, заявление, следствие, смерть, допрос, Самарканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Показ одежды от компании BBS
Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк
Российская компания показала новейшие системы по борьбе с беспилотниками
Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться