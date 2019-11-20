Двое россиян вывели со счетов бизнеследи из Узбекистана 32,5 млн рублей

Мошенническая схема была разработана еще летом 2018 года, однако вычислить злоумышленников удалось лишь в августе этого года, когда они пытались снять со счета 18 млн рублей.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В городе Грязи Липецкой области сотрудники правоохранительных органов раскрыли крупное мошенничество, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Жертвой аферистов стала предпринимательница из Узбекистана. По версии следствия, двое безработных узнали о женщине, которая ведет бизнес в России и располагает крупной суммой денег на счетах в разных банках.

Злоумышленники сговорились со своими подельниками и подделали документы женщины, чтобы снять деньги. Личности подельников пока не установили.

В августе 2018 года в Адыгее по фальшивым документам аферисты нашли нотариуса и ввели его в заблуждение. В результате на одного из мошенников была оформлена нотариальная доверенность. Согласно этому документу, потерпевшая якобы доверила указанному в ней лицу право распоряжаться своими счетами в банках и кредитных учреждениях.

Первый раз аферисты обналичили 10 миллионов рублей, оформив от имени потерпевшей оформили договор купли-продажи дома в Грязях. Мошенники перевели владельцу дома крупную сумму с чужого счета, однако вскоре отказались от сделки, и им "вернули" деньги, но уже наличными. Эти деньги аферисты перевели на свои счета по фальшивой доверенности, после чего обналичили 22,5 миллиона рублей и поделили между собой.

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Последнюю операцию злоумышленники пытались провернуть в августе 2019 года, когда собирались снять со счета потерпевшей еще 18 миллионов рублей, однако вызвали этим подозрение со стороны сотрудников банка. Мошенников задержали.

"В ходе расследования уголовного дела один из подсудимых выдвинул версию о своей неосведомленности о преступном характере совершаемых действий, другой - об оговоре его другими лицами", - отмечается в сообщении.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Их также могут обязать выплатить штраф в размере до одного миллиона рублей.