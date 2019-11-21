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Автомобиль, упавший в реку

В затонувшей в Тольятти машине обнаружили документы на имя узбекистанца

© Sputnik / Павел Петров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что на набережной Автозаводского района рядом с клубом моржей утонул автомобиль. Очевидцы рассказали, что люди, находившиеся в авто, смогли самостоятельно выбраться из него. Затем их отогрели рыбаки.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Сотрудники Центра гражданской защиты Тольятти подтвердили информацию о падении машины в воду в Автозаводском районе.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" в одной из городских групп появилась фотография красного автомобиля на дне реки. Примечательно, что у машины горели фары.

Фотография автомобиля, сделанная местными жителями
Вконтакте / Главные новости Тольятти
Фотография автомобиля, сделанная местными жителями

"Снова в Тольятти утонула машина. В ней было четверо. Все живы. Рыбаки помогли выбраться и отправили в клуб моржей отогреваться", - говорится в подписи к фото.

По данным ведомства, инцидент произошел в темное время суток.

"По перепискам удалось установить место и обнаружить автомобиль. <...> Рядом с падением обнаружены следы дрифтинга. Возможно, водитель не справился с рулевым управлением", - написал руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев в своем Facebook.
Автомобиль, обнаруженный спасателями в Автозаводском районе Тольятти
Facebook / Андрей Дербенев
Автомобиль, обнаруженный спасателями в Автозаводском районе Тольятти

Позднее он сообщил, что в машине были обнаружены документы, принадлежащие 19-летнему узбекистанцу, имя которого не разглашается.

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Теги:
Волга, узбекистанец, Тольятти, река, автомобиль



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