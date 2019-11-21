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Узбекские сумы

Житель Ташкента объявлен в розыск за мошенничество

CC BY 2.0 / Peretz Partensky / Inflation
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Злоумышленник пообещал потерпевшему, что поможет ему купить машину по низкой цене, и взял у него 85 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте объявлен в розыск работник автопарка, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По данным ведомства, 26 сентября 2017 года 40-летний Мирзиёдилла М. пообещал 25-летнему Жавлону О. помочь с покупкой автомобиля по низкой цене. Мужчина взял у потерпевшего 85 миллионов сумов, но слово свое не сдержал. Деньги он тоже не вернул, а предпочел скрываться.

В итоге Жавлон О. решил обратиться с заявлением в органы внутренних дел. Возбуждено дело по статье 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области принято решение об экстрадиции на родину 40-летнего гражданина Узбекистана, который в РУз обвиняется в хищении 21 тысячи долларов, полученных в обмен на помощь с поступлением в вузы республики.

Теги:
ГУВД Ташкента, Ташкент, мошенничество, уголовное дело, розыск



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