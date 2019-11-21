Граждане Узбекистана оказались под обломками рухнувшего здания в Шымкенте

Трагедия произошла сегодня в городе Шымкент. Под обломками здания обнаружено шестеро рабочих, все граждане Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шестеро граждан Узбекистана пострадали в результате обрушения строящегося здания в Шымкенте, Казахстан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в районе 15.30 по местному времени. Обрушились стены и потолки здания общей площадью 1 500 квадратных метров в одном из жилых массивов города.

Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента КЧС

Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента © КЧС 1 / 2 КЧС Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента

Прибывшая на место трагедии скорая извлекла из-под обломков пострадавших рабочих.

"Все рабочие - граждане Республики Узбекистан: 1996, 1981, 1989, 1979, 1978 и 1986 годов рождения. На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, к месту происшествия привлечены три единицы техники службы пожаротушения, восемь спасателей, две единицы техники оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет.

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