21:19 21 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента

Граждане Узбекистана оказались под обломками рухнувшего здания в Шымкенте

Комитет по чрезвычайным ситуациям РК
Происшествия
Получить короткую ссылку
109 0 0
Sputnik Узбекистан

Трагедия произошла сегодня в городе Шымкент. Под обломками здания обнаружено шестеро рабочих, все граждане Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Шестеро граждан Узбекистана пострадали в результате обрушения строящегося здания в Шымкенте, Казахстан, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Казахстана.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в районе 15.30 по местному времени. Обрушились стены и потолки здания общей площадью 1 500 квадратных метров в одном из жилых массивов города.

  • Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента
    Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента
    КЧС
  • Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента
    Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента
    © КЧС
1 / 2
КЧС
Обрушение потолочного перекрытия и железобетонных стен здания в жилом массиве Сайрам Каратауского района Шымкента

Прибывшая на место трагедии скорая извлекла из-под обломков пострадавших рабочих.

"Все рабочие - граждане Республики Узбекистан: 1996, 1981, 1989, 1979, 1978 и 1986 годов рождения. На месте происшествия кинологический расчет провел поисковые работы, под завалами жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, к месту происшествия привлечены три единицы техники службы пожаротушения, восемь спасателей, две единицы техники оперативно-спасательного отряда и кинологический расчет.

Узбекистанцы отдавали органы для незаконных операций в Казахстане>>>

Теги:
обрушение, Строительство, строители, узбеки, Шымкент, Казахстан, ЧП, Происшествие, трагедия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вера Брежнева
Самые богатые Instagram-блогеры России - фото
Гаспарян: Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Гаспарян: в мире не хватит галоперидола, чтобы угомонить Украину – видео
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться