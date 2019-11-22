Узбекистанцы снова чуть не замерзли при поломке автобуса в Казахстане

Все пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева. Среди них нуждающихся в медицинской помощи нет.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Казахстане на дороге Самара-Шымкент 55 граждан Узбекистана чуть не получили обморожения после того, как их автобус сломался посреди трассы, сообщает МИД.

"20 ноября на территории Хромтауского района Актюбинской области автобус с 55 гражданами Узбекистана, ехавший по маршруту Самара-Шымкент, остановился из-за технической поломки. Всего в автобусе находились 57 человек", - говорится в сообщении.

При помощи Департамента по чрезвычайным ситуациям области все пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева. Среди них нуждающихся в медицинской помощи нет.

Причиной поломки стало использование летнего вида топлива, которое замерзло из-за холодной погоды. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и находится в постоянном контакте с соответствующими органами Казахстана.

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Также Консульско-правовой департамент МИД в очередной раз обратил внимание граждан на необходимость учитывать риски и принимать соответствующие меры при въезде и проезде в зимнее время по территории Казахстана на автобусах или других видах автомобильного транспорта.

Напомним, в феврале этого года более 50 граждан Узбекистана, замерзающих в сломанном автобусе в Актюбинской области Казахстана, были спасены.

Автобус с людьми сломался прямо посреди дороги. Практически всю ночь они провели на 30-градусном морозе.