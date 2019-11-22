СГБ провела антинаркотический рейд в Ферганском регионе

В результате проведенного рейда в ряде городах Узбекистана были пресечены попытки сбыта около 16 килограммов гашиша.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В ходе оперативного мероприятия СГБ в Андижанской области был задержан рецидивист, перевозивший около 13 кг наркотических средств.

Ранее судимый 45-летний Иброхим Ёрматов был схвачен в Андижанской области сотрудниками управления СГБ при трафике 12 985 граммов гашиша в Фергану из соседней республики.

Как выяснилось, для покупки наркотических средств Ёрматов передавал часть суммы - 7500 долларов США наркокурьеру, проживающему в Кыргызской Республике. Далее, он получал ввезенные наркотики контрабандным путем уже будучи на узбекской территории. Оставшуюся часть денег он должен был отдать после реализации наркотиков.

При проведенном рейде по Ферганскому региону были выявлены аналогичные факты. Так, жители одного из района Андижанской области Ш.Арзибоев и М.Хошимов были задержаны при получении 1 965 гр гашиша при ввозе на территории Андижанской области из соседнего Кыргызстана через канал Шахрихонсой.

Другой случай зафиксирован в городе Маргилан, Ферганской области, где 30-летний гражданин Ш.Кулдошев, решил попросту заказать товар из соседнего Таджикистана по телефону. Наркокурьер в условленное время привез заказанные 836 граммов гашиша в Коканд и спрятал его в мусорном ящике на автостанции. Заказчик был задержан при попытке купить товар за 4 250 долларов США.

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В результате проведенных мероприятий в области, в общей сложности было изъято 15 килограммов 786 граммов гашиша.

Правоохранительными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела.