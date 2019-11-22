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Задержанный преступник

СГБ провела антинаркотический рейд в Ферганском регионе

© Sputnik / Tutov
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

В результате проведенного рейда в ряде городах Узбекистана были пресечены попытки сбыта около 16 килограммов гашиша.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В ходе оперативного мероприятия СГБ в Андижанской области был задержан рецидивист, перевозивший около 13 кг наркотических средств. 

Ранее судимый 45-летний Иброхим Ёрматов был схвачен в Андижанской области сотрудниками управления СГБ при трафике 12 985 граммов гашиша в Фергану из соседней республики. 

Как выяснилось, для покупки наркотических средств Ёрматов передавал часть суммы - 7500 долларов США наркокурьеру, проживающему в Кыргызской Республике. Далее, он получал ввезенные наркотики контрабандным путем уже будучи на узбекской территории. Оставшуюся часть денег он должен был отдать после реализации наркотиков.

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© МВД РУ
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При проведенном рейде по Ферганскому региону были выявлены аналогичные факты. Так, жители одного из района Андижанской области Ш.Арзибоев и М.Хошимов были задержаны при получении 1 965  гр гашиша при ввозе на территории Андижанской области из соседнего Кыргызстана через канал Шахрихонсой.

Другой случай зафиксирован в городе Маргилан, Ферганской области, где 30-летний гражданин Ш.Кулдошев, решил попросту заказать товар из соседнего Таджикистана по телефону. Наркокурьер в условленное время привез заказанные 836 граммов гашиша в Коканд и спрятал его в мусорном ящике на автостанции. Заказчик был задержан при попытке купить товар за 4 250 долларов США.

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В результате проведенных мероприятий в области, в общей сложности было изъято 15 килограммов 786 граммов гашиша.

Правоохранительными органами по данным фактам возбуждены уголовные дела.




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