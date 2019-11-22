В Казахстане полицейские спасли двоих замерзших узбекистанцев

Двое строителей из Узбекистана шли по дороге, надеясь поймать машину, которая бы довезла до Шымкента.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. В Казахстане полицейские спасли узбекистанцев, которые в мороз шли домой пешком, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент полиции.

Инцидент произошел в Актюбинской области в пятницу днем. Инспектор патрульной и два сотрудника миграционной полиции вместе дежурили на автотрассе Самара – Шымкент, когда внезапно увидели двоих мужчин, идущих вдоль дороги.

Неизвестные оказались гражданами Узбекистана, которые после работы на стройке пешком направлялись в Шымкент. У мужчин не было денег, поэтому они надеялись добраться автостопом.

Тогда полицейские решили помочь замерзшим рабочим и посадили их в служебную машину. Мужчин подвезли до Актобе, откуда они в дальнейшем смогли добраться до дома.