Власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении здания в Шымкенте

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Двое из пяти строителей — граждан Узбекистана, пострадавших при обрушении строящегося здания в Шымкенте, находятся в реанимации в местной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.
Генконсульство взяло ситуацию на контроль, поддерживает оперативную связь с региональными властями и медицинским учреждением.
Гражданам Узбекистана, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство в Алматы по номерам: +7 (727) 299 20 70, +7 (727) 390 26 16.