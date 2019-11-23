Власти сообщили о состоянии пострадавших при обрушении здания в Шымкенте

Инцидент произошел 21 ноября. Под обломками оказались несколько рабочих, все — граждане Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Двое из пяти строителей — граждан Узбекистана, пострадавших при обрушении строящегося здания в Шымкенте, находятся в реанимации в местной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"По информации Генерального консульства нашей страны в Алматы, в результате обрушения кровли строящегося объекта в Шымкенте пострадали пятеро граждан Узбекистана. Они доставлены в 3-ю городскую больницу, двое из них находятся в реанимационном отделении", — говорится в публикации.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль, поддерживает оперативную связь с региональными властями и медицинским учреждением.

Гражданам Узбекистана, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях Казахстана, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство в Алматы по номерам: +7 (727) 299 20 70, +7 (727) 390 26 16.