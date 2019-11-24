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Следственный изолятор, архивное фото

Генерал-майор МВД Узбекистан заключен под стражу

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Уголовное дело было возбуждено военной прокуратурой страны 19 ноября 2019 года по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса РУз.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Пресс-служба генеральной прокуратуры сообщила о том, что в отношении бывшего командующего караульными войсками МВД генерал-майора Дмитрия Пана ведется следствие.

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Уголовное дело было возбуждено военной прокуратурой страны 19 ноября 2019 года по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса РУз.

23 ноября 2019 года Пан привлечен к делу в качестве обвиняемого по ч.1 ст. 301 УК, определением Ташкентского военного суда в отношении него избрана мера пресечения "заключение под стражу".

Следственные действия продолжаются.

Теги:
Узбекистан, уголовное дело, следствие, Генеральная прокуратура Узбекистана



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