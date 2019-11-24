19:14 24 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Машина скорой помощи

МИД республики раскрыл подробности ДТП под Оренбургом

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
29 0 0
Sputnik Узбекистан

В транспортном средстве находились 8 человек, в том числе, 5 граждан Узбекистана. Четверо из них скончались, еще одна соотечественница госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, 24 ноября 2019 года на трассе Оренбург – Акбулак на территории Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Внутри транспортного средства находились 8 человек, в том числе, 5 граждан Узбекистана. Четверо из них скончались, еще одна соотечественница госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и совместно с представительством агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве занимается решением консульско-правовых и организационных вопросов по вывозу тел погибших на родину.

Трасса в Казахстане
Пресс-служба "НК "КаЗАвтоЖол"
В ДТП в Казахстане погиб узбекистанец, ещё шестеро пострадали

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.

Теги:
узбекистанец, Оренбург, ДТП, МИД Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снег в Ташкенте
Зимняя сказка по-узбекски: Ташкент и Самарканд в снегу – фото
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II
Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться