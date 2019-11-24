МИД республики раскрыл подробности ДТП под Оренбургом

В транспортном средстве находились 8 человек, в том числе, 5 граждан Узбекистана. Четверо из них скончались, еще одна соотечественница госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. По информации Генерального консульства Узбекистана в Казани, 24 ноября 2019 года на трассе Оренбург – Акбулак на территории Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса.

Внутри транспортного средства находились 8 человек, в том числе, 5 граждан Узбекистана. Четверо из них скончались, еще одна соотечественница госпитализирована в Оренбургскую областную клиническую больницу.

Генконсульство взяло ситуацию на контроль и совместно с представительством агентства по вопросам внешней трудовой миграции Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана в Москве занимается решением консульско-правовых и организационных вопросов по вывозу тел погибших на родину.

Консульско-правовой департамент выражает соболезнования родным и близким покойных и напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Приволжского федерального округа России (Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика), могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство Узбекистана в Казани по телефонам: +7-843-526-55-64, +7-843-526-55-65.