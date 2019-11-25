13:47 25 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Сотрудники Национальной гвардии Узбекистана

Зачем сотрудники Нацгвардии Узбекистана тащили девушку по дороге

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Происшествия
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik Узбекистан

В момент, когда девушку увидел сотрудник органов внутренних дел, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии Узбекистана протащили девушку по проезжей части дороги. В ГУВД Ташкента уже ответили на беспокойство народа.

"Сообщаем, что данные события происходили 22 ноября примерно в 01.45 в Мирабадском районе. В ходе несения службы сотрудник ППС ГУВД города Ташкента заметил на улице Шахрисабз 25-летнюю Ф. С., которую ранее неоднократно, 18 раз, привлекали к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 190 ("Занятие проституцией") и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел")", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, в момент, когда девушку увидел сотрудник органов внутренних дел, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Зачем сотрудники Нацгвардии Узбекистана тащили девушку по дороге - ГУВД
ГУВД
Зачем сотрудники Нацгвардии Узбекистана тащили девушку по дороге - ГУВД

Заметив приближающегося сотрудника органов внутренних дел, Ф. С. легла на проезжую часть дороги, тем самым мешая проезду транспортных средств.

В связи с тем, что девушка наотрез отказывалась встать и уйти с проезжей части, сотрудники ППС и Национальной гвардии были вынуждены унести девушку с дороги.  

Теги:
ГУВД Ташкента, нацгвардия, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пост Малоне
Пчеловод и зеленый цвет: самые яркие образы American Music Awards - фото
Как НАТО выпрашивает деньги у Евросоюза
НАТО выбивает из Евросоюза деньги на "сдерживание России" – видео
Население стран СНГ за последние 60 лет
Население стран СНГ: цифры за последние 60 лет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться