В момент, когда девушку увидел сотрудник органов внутренних дел, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии Узбекистана протащили девушку по проезжей части дороги. В ГУВД Ташкента уже ответили на беспокойство народа.

"Сообщаем, что данные события происходили 22 ноября примерно в 01.45 в Мирабадском районе. В ходе несения службы сотрудник ППС ГУВД города Ташкента заметил на улице Шахрисабз 25-летнюю Ф. С., которую ранее неоднократно, 18 раз, привлекали к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьями 190 ("Занятие проституцией") и 194 ("Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел")", - говорится в сообщении.

По информации ГУВД, в момент, когда девушку увидел сотрудник органов внутренних дел, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

ГУВД Зачем сотрудники Нацгвардии Узбекистана тащили девушку по дороге - ГУВД

Заметив приближающегося сотрудника органов внутренних дел, Ф. С. легла на проезжую часть дороги, тем самым мешая проезду транспортных средств.

В связи с тем, что девушка наотрез отказывалась встать и уйти с проезжей части, сотрудники ППС и Национальной гвардии были вынуждены унести девушку с дороги.