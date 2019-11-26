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Казахстанский таксист спас узбекистанца, пытавшегося спрыгнуть с моста - видео

Казахстанский таксист спас узбекистанца, пытавшегося спрыгнуть с моста - видео

Instagram
Происшествия
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Sputnik Узбекистан

Кадры с места происшествия появились в Instagram, где видно, как стоящего у края моста мужчину затаскивают за перила.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Казахстане гражданин Узбекистана пытался покончить с собой, однако его остановил таксист, проезжавший мимо в нужный момент, сообщает Repost.

"Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в Ауэзовском районе. Первым мужчину на пересечении улиц Толе би и Саина заметил таксист. Он стал отговаривать его от необдуманных действий. Параллельно он позвонил по номеру 102", - говорится в сообщении.

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Публикация от @ 100baksoff_

Кадры с места происшествия появились в Instagram 100baksoff, где видно, как стоящего у края моста мужчину затаскивают за перила.

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Известно, что пока одни полицейские уговаривали мужчину не делать глупостей, другие стражи порядка оцепили место происшествия внизу, перекрыв движение транспорту.

Спустя время усилиями им удалось снять с перил гражданина Узбекистана.

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Напомним, в июле в Ташкенте сотрудники ОВД спасли женщину от самоубийства от попытки спрыгнуть с моста.

Теги:
узбекистанец, Казахстан, Казахстан, Происшествие, самоубийство, Instagram, Instagram, Instagram, видеоролик, Видео



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