Казахстанский таксист спас узбекистанца, пытавшегося спрыгнуть с моста - видео

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Казахстане гражданин Узбекистана пытался покончить с собой, однако его остановил таксист, проезжавший мимо в нужный момент, сообщает Repost.
"Инцидент произошел в ночь на 26 ноября в Ауэзовском районе. Первым мужчину на пересечении улиц Толе би и Саина заметил таксист. Он стал отговаривать его от необдуманных действий. Параллельно он позвонил по номеру 102", - говорится в сообщении.
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Кадры с места происшествия появились в Instagram 100baksoff, где видно, как стоящего у края моста мужчину затаскивают за перила.
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Известно, что пока одни полицейские уговаривали мужчину не делать глупостей, другие стражи порядка оцепили место происшествия внизу, перекрыв движение транспорту.
Спустя время усилиями им удалось снять с перил гражданина Узбекистана.
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Напомним, в июле в Ташкенте сотрудники ОВД спасли женщину от самоубийства от попытки спрыгнуть с моста.