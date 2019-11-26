Детский след: новые подробности нападения на погранпост "Ишкобод"

Стало известно, что в нападении на погранпост на таджикско-узбекской границе 6 ноября приняли участие 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 15 лет.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В нападении на погранпост "Ишкобод" 6 ноября участвовали 13 несовершеннолетних детей, заявил представитель ГКНБ Мухаммад Саидов, выступая на конференции "Укрепление семьи — основа правового общества".

Его слова в ходе конференции редакции Sputnik Таджикистан подтвердила пресс-секретарь Комитета по делам женщин и семьи при правительстве республики Сабохат Мамадалиева.

Мухаммад Саидов в ходе своего выступления сказал, что в нападении на погранпост "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе 6 ноября участвовали 9 мужчин, 11 женщин и 13 несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 15 лет.

Он рассказал, что эти люди являются представителями нескольких весьма состоятельных семей и проживают постоянно в Согдийской области. Так, состояние лидера группировки, Шухрата Гафурова оценивается в 1 млн сомони.

Саидов рассказал, что около месяца назад все эти люди приехали в Душанбе и поселились в одном доме. Участковый милиционер и представитель коммунальных служб знали о нахождении в доме свыше 30 человек, однако не обратили должного внимания на этот факт.

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Сотрудник ГКНБ отметил, что данный инцидент произошел в результате халатности различных ведомств и структур Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось, что вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, 15 из них уничтожены, пять схвачены, сообщила пресс-служба управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана. В ходе нападения неизвестные захватили пять автоматов.

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Согласно показаниям задержанных, ночью 3 ноября они незаконно пересекли границу из афганского уезда Калаи Зол и перебрались в Кубодиёнский район Хатлонской области. После этого, в течение трех дней группировка передвигалась на нескольких автомобилях по территории Таджикистана в сторону таджикско-узбекской границы.