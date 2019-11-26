Старейшину поймали при продаже "Макарова"

В одном из узбекских регионов в момент продажи огнестрельного оружия задержан гражданин пенсионного возраста. При проверке дома аксакала правоохранителей ожидал другой сюрприз.

ТАШКЕНТ, 26 ноя -Sputnik. При попытке продажи огнестрельного оружия в городе Маргилан Ферганской области задержан мужчина пенсионного возраста. Об этом сообщает издание МВД "Postda".

Гражданин Х.Х. был пойман полицией в момент продажи "товара".

После проведенной баллистической экспертизы огнестрельного оружия было установлено, что это был "рабочий пистолет Макарова". К оружию прилагался и оружейный патрон.

Правоохранители решили проинспектировать местожительство пенсионера, где ожидали найти другое оружие. Однако, при проведенной проверке в присутствии свидетелей они обнаружили наркотические средства в крупном размере.

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По факту ведется расследование.