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Последствия землетрясения в Албании

Число погибших при землетрясении в Албании возросло до 13, пострадали 600

AP Photo / Visar Kryeziu
Происшествия
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В Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сразу сообщали о 300 раненых, сейчас это количество превысило отметки в 600.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Число погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 13, более 600 человек пострадали, сообщает РИА Новости.

Землетрясение
SAM YEH / AFP
В Казахстане произошло сразу три землетрясения за сутки

Ранее сообщалось о 9 погибших.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясении магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5. Власти страны сообщали о 300 раненых. Школы страны были закрыты. Президент Илир Мета посетил раненых в центральном госпитале Тираны и назвал ситуацию драматической.

Три тела, в том числе один ребенок, найдены в обломках в городе Туман. Еще одна жертва обнаружена в Дурресе. Как сообщается, это офицер полиции, обстоятельства смерти пока неизвестны.

За час от этого два человека погибли в результате обрушения здания в Дюрресе, еще двое - в Тумане. В Дюрресе обрушился отель, и погибли еще две женщины. В другом отеле города погиб еще один человек. Еще в одном районе нашли тело 18-летней девушки.

В Курбине мужчина прыгнул с балкона в панике и погиб. Еще около 10 людей могут находиться под завалами в Дюрресе.

Власти также подтвердили, что в результате землетрясения пострадали более 600 человек. Спасательные операции продолжаются.

Теги:
Происшествие, землетрясение, Албания



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