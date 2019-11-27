Гражданин Таджикистана уснул за рулем и погиб под Самаркандом

Гражданин Таджикистана от полученных телесных повреждений скончался на месте, а пассажир автомобиля был госпитализирован в местную больницу.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. В страшной аварии под Самаркандом скончался гражданин Таджикистана, сообщает "Даракчи".

"24 ноября 2019 года примерно в 20.00 на 141-м километре автомобильной дороги М-37 "Самарканд-Бухара" водитель автомобиля марки OPEL, 27-летний Э. Н., на территории Пахтачинского района Самаркандской области заснул за рулем и потерял управление над автомобилем, от чего врезался в бетонное ограждение на правой обочине", - говорится в сообщении.

В результате ДТП гражданин Таджикистана от полученных телесных повреждений скончался на месте, пассажир автомобиля, 28-летний У. К., был госпитализирован в центральную больницу Пахтачинского района с телесными повреждениями.

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По данному факту Следственным отделом при Пахтачинском ОВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека").

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Ведется предварительное следствие.

Напомним, жуткое ДТП произошло на 977-м километре автомобильной дороги М-39 по направлению "Ташкент-Термез" в Джизакской области несколько дней назад: водитель автомобиля марки Epica с четырьмя пассажирами в салоне на полном ходу столкнулся с грузовым автомобилем марки КамАЗ.