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Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России

Россиянин пытался продать иностранцам секретные разработки ВКС

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Узбекистан
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До самой государственной измены дело не дошло, поэтому мужчине лишь объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных разработках, касающихся военно-космической сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртии.

Мужчина собирался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".

В ходе проверки выяснилось, что ранее у злоумышленника действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет. 

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться", — подчеркивается в заявлении.

Также в ФСБ отметили, что, поскольку до госизмены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждено не было, а мужчине лишь объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, в релизе не уточняется.

Известно, что в Ижевске находится радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.

Кроме того, в республике работает Воткинский завод, однако он специализируется не на военно-космической тематике, а на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".

Теги:
государственная тайна, ВКС РФ, Ижевск, ФСБ, Россия



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