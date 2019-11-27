Россиянин пытался продать иностранцам секретные разработки ВКС

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных разработках, касающихся военно-космической сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Удмуртии.
Мужчина собирался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".
В ходе проверки выяснилось, что ранее у злоумышленника действительно был доступ к государственной тайне, однако сейчас его нет.
"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться", — подчеркивается в заявлении.
Также в ФСБ отметили, что, поскольку до госизмены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждено не было, а мужчине лишь объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".
Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, в релизе не уточняется.
Известно, что в Ижевске находится радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.
Кроме того, в республике работает Воткинский завод, однако он специализируется не на военно-космической тематике, а на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".