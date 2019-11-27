ДТП с российскими туристами в Доминикане: названа предварительная причина аварии

В результате ДТП десятки человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Нескольким потребовалась срочная операция.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Доминикане автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, который выскочил перед ними на дорогу и опрокинулся. Никто не погиб, но 27 человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, причиной ДТП стал резкий маневр и перестроение грузовика перед туристическим автобусом.

"Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", — говорится в публикации.

Для родственников пострадавших организована горячая линия с представителем принимающей компании в Доминикане.

© Ассоциация туроператоров ДТП с российскими туристами в Доминикане

Исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева сообщила РИА Новости, что представители Доминиканы пока не предлагали оплатить лечение или иную материальную помощь пострадавшим.

Следственный комитет России после ДТП организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.