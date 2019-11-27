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Рабочий во время капитального ремонта

В Ташкентской области подрядчик нажился на ремонте школы

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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В отношении должностных и других лиц строительной компании, название которой не уточняется, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Ташкентской области строительная компания при капитальном ремонте школы №42 Уртачирчикского района присвоила более 240 миллионов сумов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

В ходе доследственной проверки было установлено, что должностные и другие лица не выполнили работы на 241,9 миллиона сумов и внесли в документы ложные сведения. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ташкентской области частная компания D.B.S., которая должна была провести реконструкцию детского сада, украла 2,4 миллиарда сумов, а ее руководитель купил на эти деньги автомобиль. В Генпрокуратуре квалифицировали это как хищение бюджетных средств в особо крупных размерах.

 

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, уголовное дело, ремонт, Школа, Ташкентская область



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