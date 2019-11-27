Узбекистанец, переехавший сотрудника таможни в Смоленске, получил два года

Инцидент произошел еще в сентябре, однако обстоятельства происшествия стали известны только сейчас, когда суд вынес приговор.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Узбекистанец, переехавший сотрудника Смоленской таможни, получил два года тюрьмы. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в сентябре на автодороге Могильно - Кругловка в Руднянском районе Смоленской области. Грузовик, за рулем которого находился 30-летний узбекистанец, был остановлен таможенниками для проверки документов. Однако водитель не стал подчиняться их требованием и продолжил движение, направив грузовик в сторону металлического ограждения дороги.

В результате происшествия начальник отделения СОБР получил травмы ног различной степени тяжести.

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Суд признал мужчину виновным по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Узбекистанца приговорили к двум годам в исправительной колонии общего режима.