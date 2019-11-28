В России узбекистанца осудили за провоз нелегалов в потолке поезда

В Оренбургской области мужчина пытался нелегально перевезти троих граждан Узбекистана в поезде, поместив их под крышу вагона. За свои услуги он взял с соотечественников 2,4 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Соль-Илецкий районный суд вынес приговор 32-летнему узбекистанцу, обвиняемому в незаконной миграции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в октябре мужчина организовал незаконное пересечение тремя своими соотечественниками российско-узбекской границы. За это он получил денежное вознаграждение в размере 2,4 тысячи долларов.

Узбекистанец купил себе и мигрантам билеты на поезд "Андижан-Москва", а чтобы избежать встречи с пограничниками, решил спрятать пассажиров в схроне над потолком вагона. Отмечается, что раньше узбекистанец работал проводником, поэтому знал особенности проектировки вагона.

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Однако афера не удалась. Пограничники Соль-Илецкого района вычислили и задержали всех нелегалов. В отношении организатора было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал.

В результате злоумышленник был приговорен к 6 месяцам лишения свободы.