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Нелегальные мигранты задержанные на железнодорожном вокзале в Москве

В России узбекистанца осудили за провоз нелегалов в потолке поезда

ANDREY SMIRNOV / AFP
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191128/12895947/V-Rossii-uzbekistantsa-osudili-za-provoz-nelegalov-v-potolke-poezda.html

В Оренбургской области мужчина пытался нелегально перевезти троих граждан Узбекистана в поезде, поместив их под крышу вагона. За свои услуги он взял с соотечественников 2,4 тысячи долларов.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Соль-Илецкий районный суд вынес приговор 32-летнему узбекистанцу, обвиняемому в незаконной миграции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Автоинспекторы остановили микроавтобус, в котором перевозили нелегальных мигрантов
Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
"Напольные" мигранты: нелегалы пытались въехать в РФ, спрятавшись в маршрутке

Суд установил, что в октябре мужчина организовал незаконное пересечение тремя своими соотечественниками российско-узбекской границы. За это он получил денежное вознаграждение в размере 2,4 тысячи долларов.

Узбекистанец купил себе и мигрантам билеты на поезд "Андижан-Москва", а чтобы избежать встречи с пограничниками, решил спрятать пассажиров в схроне над потолком вагона. Отмечается, что раньше узбекистанец работал проводником, поэтому знал особенности проектировки вагона.

Депортирована группа узбекских нелегальных мигрантов >>

Однако афера не удалась. Пограничники Соль-Илецкого района вычислили и задержали всех нелегалов. В отношении организатора было возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал.

В результате злоумышленник был приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

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Теги:
пограничники, Поезд, нелегальные мигранты, Россия, Узбекистан



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