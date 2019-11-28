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Бюджет Ташобласти расхищен на сумму свыше 600 млн сумов

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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191128/12900086/Byudzhet-Tashoblasti-raskhischen-na-summu-svyshe-600-mln-sumov-.html

Сотрудники регионального отделения народного образования покупали компьютеры по поддельным документам и завышенным ценам.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В Букинском районном отделении народного образования Ташобласти обнаружена растрата местного бюджета. 

Расследование было проведено Букинским районным отделом Генеральной прокуратуры Ташкентской области. 

Выяснилось, что группа сотрудников районного отдела народного образования при хокимияте Ташобласти во главе с главным бухгалтером Ж.М. закупила компьютеры по искусственно завышенным ценам.

В частности, отмечается, что 375 комплектов компьютеров были куплены по поддельным документам, в которых общая стоимость была указана в 623, 7 млн. сумов.

В то время как фактическая стоимость комплектов, по данным расследования, составляет 3,3 млн. сумов.

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В отношении ответственных лиц заведены уголовные дела.

Теги:
прокуратура, Генеральная прокуратура Узбекистана, Бюджет, компьютер, Образование, хищение, Ташкентская область



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