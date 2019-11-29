Документы - липовые, а срок - реальный: в РФ вынесли приговор членам "мигрантской" ОПГ

Члены преступного сообщества "легализовали" на территории России более 400 человек и заработали на этом более полумиллиона рублей.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Троих жителей Рязани и двоих граждан Узбекистана признали виновными в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с начала 2017 года злоумышленники организовывали незаконное пребывание иностранцев в Россию, при этом получая за это деньги. Преступники создали сплоченную организованную группу, распределили между собой роли между, нашли помещение и необходимую оргтехнику.

Афера состояла в следующем: подозреваемые подыскивали иностранцев, которым нужно было продлить срок пребывания в России, и изготавливали для них фальшивые документы, в которых была указана ложная информация о месте трудоустройства. Такая фальшивка давала мигрантам право "законно" пребывать на территории России.

Используя фальшивые реквизиты и печати, преступники изготовили уведомления о прибытии более 400 мигрантов, получив от них в качестве вознаграждения более 500 тысяч рублей.

Подозреваемые пошли еще дальше: они "организовали" заключение трех фиктивных браков между рязанками и гражданами Таджикистана за "скромное" вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Преступников поймали в августе 2018 года. Все подозреваемые признали свою вину. Одному из организаторов группы – гражданину Узбекистана – дали 1,6 лет тюрьмы, остальные отделались крупным штрафом.