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Сотрудник следственного изолятора

Документы - липовые, а срок - реальный: в РФ вынесли приговор членам "мигрантской" ОПГ

© Sputnik / Владимир Песня
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Члены преступного сообщества "легализовали" на территории России более 400 человек и заработали на этом более полумиллиона рублей.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Троих жителей Рязани и двоих граждан Узбекистана признали виновными в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Нелегальные мигранты задержанные на железнодорожном вокзале в Москве
ANDREY SMIRNOV / AFP
В России узбекистанца осудили за провоз нелегалов в потолке поезда

По данным следствия, с начала 2017 года злоумышленники организовывали незаконное пребывание иностранцев в Россию, при этом получая за это деньги. Преступники создали сплоченную организованную группу, распределили между собой роли между, нашли помещение и необходимую оргтехнику.

Афера состояла в следующем: подозреваемые подыскивали иностранцев, которым нужно было продлить срок пребывания в России, и изготавливали для них фальшивые документы, в которых была указана ложная информация о месте трудоустройства. Такая фальшивка давала мигрантам право "законно" пребывать на территории России.

Используя фальшивые реквизиты и печати, преступники изготовили уведомления о прибытии более 400 мигрантов, получив от них в качестве вознаграждения более 500 тысяч рублей.

Автоинспекторы остановили микроавтобус, в котором перевозили нелегальных мигрантов
Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области
"Напольные" мигранты: нелегалы пытались въехать в РФ, спрятавшись в маршрутке

Подозреваемые пошли еще дальше: они "организовали" заключение трех фиктивных браков между рязанками и гражданами Таджикистана за "скромное" вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Преступников поймали в августе 2018 года. Все подозреваемые признали свою вину. Одному из организаторов группы – гражданину Узбекистана – дали 1,6 лет тюрьмы, остальные отделались крупным штрафом.

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Теги:
незаконная миграция, Россия, Рязань, Узбекистанцы



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