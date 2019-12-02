Не успел перейти: в Намагане грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Папском районе Наманганской области грузовой поезд №1230 насмерть сбил 82-летнего мужчину. Инцидент произошел в понедельник около 05.50 на первом пикете 115-го километра железнодорожного пути "Кушминор-Пап".
Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, от полученных травм пенсионер скончался на месте.
Поезд остановился в 05.50 и продолжил движение в 06.57.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Следственный департамент при МВД Узбекистана просит граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей и переездов.