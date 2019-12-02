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Участок железнодорожного пути, архивное фото

Не успел перейти: в Намагане грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

© Sputnik / Юрий Лашов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191202/12919581/Ne-uspel-pereyti-v-Namagane-gruzovoy-poezd-nasmert-sbil-pensionera.html

Поездом управлял 28-летний машинист. Трагедия произошла утром, когда пожилой мужчина переходил железнодорожные пути.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Папском районе Наманганской области грузовой поезд №1230 насмерть сбил 82-летнего мужчину. Инцидент произошел в понедельник около 05.50 на первом пикете 115-го километра железнодорожного пути "Кушминор-Пап".

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, от полученных травм пенсионер скончался на месте.

Место происшествия.
Следственный Департамент при МВД РУ
Место происшествия.
Поезд, который переехал пешехода на железнодорожном пути.
Следственный Департамент при МВД РУ
Поезд, который переехал пешехода на железнодорожном пути.

Поезд остановился в 05.50 и продолжил движение в 06.57.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Следственный департамент при МВД Узбекистана просит граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей и переездов.

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Теги:
Происшествие, пенсионер, рельсы, Поезд, Узбекистан



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