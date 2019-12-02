Не успел перейти: в Намагане грузовой поезд насмерть сбил пенсионера

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Папском районе Наманганской области грузовой поезд №1230 насмерть сбил 82-летнего мужчину. Инцидент произошел в понедельник около 05.50 на первом пикете 115-го километра железнодорожного пути "Кушминор-Пап".

Как сообщила пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана, от полученных травм пенсионер скончался на месте.

Следственный Департамент при МВД РУ Место происшествия.

Следственный Департамент при МВД РУ Поезд, который переехал пешехода на железнодорожном пути.

Поезд остановился в 05.50 и продолжил движение в 06.57.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

Следственный департамент при МВД Узбекистана просит граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей и переездов.