Автобус с узбекистанцами попал в ДТП на трассе "Самара-Шымкент"

72 человека – граждан Узбекистана и Таджикистана – эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. На трассе "Самара-Шымкент" в Казахстане произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились узбекистанцы, сообщает Sputnik Казахстан.

Известно о том, что водитель автобуса марки Neoplan совершил попутное столкновение с грузовой машиной марки Daf.

"Авария произошла в понедельник, 2 декабря, около поселка Шижага в Кызылординской области. 72 человека – граждан Узбекистана и Таджикистана – эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Двоих пострадавших забрали врачи скорой в центральную Аральскую районную больницу, предположительно, с переломами ног. По предварительным данным, оба - водители автобуса.

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Водитель грузовика из Узбекистана не пострадал. Остальные подробности ДТП выясняются.