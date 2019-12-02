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Знак аварийной остановки

Автобус с узбекистанцами попал в ДТП на трассе "Самара-Шымкент"

© Pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191202/12920689/Avtobus-s-uzbekistantsami-popal-v-DTP-na-trasse-Samara-Shymkent.html

72 человека – граждан Узбекистана и Таджикистана – эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. На трассе "Самара-Шымкент" в Казахстане произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились узбекистанцы, сообщает Sputnik Казахстан.

Известно о том, что водитель автобуса марки Neoplan совершил попутное столкновение с грузовой машиной марки Daf.

"Авария произошла в понедельник, 2 декабря, около поселка Шижага в Кызылординской области. 72 человека – граждан Узбекистана и Таджикистана – эвакуировали, им оказана вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Двоих пострадавших забрали врачи скорой в центральную Аральскую районную больницу, предположительно, с переломами ног. По предварительным данным, оба - водители автобуса.

Три человека погибли в ДТП в Бухарской области >>

Водитель грузовика из Узбекистана не пострадал. Остальные подробности ДТП выясняются.

Теги:
грузовик, автобус, авария, ДТП, Происшествие, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы



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