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ОПГ занималась контрабандой леса из Томской области в Узбекистан

Бизнес не удался: в России раскрыли ОПГ, незаконно поставлявшую лес в Узбекистан

Пресс-служба Томской таможни
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Точную сумму ущерба следователи не называют, но говорят о предварительных цифрах – как минимум 24 миллиона рублей.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Сотрудники Томской таможни вместе с сотрудниками УФСБ и МВД РФ раскрыли организованную преступную группу, которая занималась контрабандой российских лесоматериалов в Узбекистан.

© Sputnik / Александр Кряжев
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Как установило следствие, незаконным бизнесом узбекистанцы занимались не менее 1,5 лет: за наличные скупали пиломатериал у местных производителей и через оформленные на подставных лиц фирмы-однодневки отправляли за границу.

В Томскую таможню от имени компаний подавались декларации с недостоверными данными о производителях вместе с поддельными внешнеэкономическими контрактами (договоры, позволяющие осуществлять экспорт лесоматериалов).

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Предварительная сумма ущерба составляет как минимум 24 миллиона рублей. Также были изъяты электронные цифровые подписи, документы, печати и более 400 кубометров пиломатериалов, приготовленных для незаконного вывоза за рубеж, стоимостью 1,3 миллиона рублей.

В отношении злоумышленников были заведены четыре уголовных дела. Виновным грозит от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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Теги:
Томская область, Узбекистан, Россия, незаконный ввоз, лес



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