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Шапки

Подарок родственникам: узбекистанец лишился 128 шапок на таможне

© Sputnik / Владимир Вяткин
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12934129/Podarok-rodstvennikam-tamozhenniki-konfiskovali-u-uzbekistantsa-128-shapok.html

По словам самого мужчины, он не знал, что товарные партии нужно декларировать. Теперь головные уборы лежат в камере хранения, а ему грозит штраф.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Узбекистанец так и не довез подарки к Новому году для своей семьи в Ташкент - таможенники изъяли у мужчины 128 незадекларированных шапок, сообщает PV.uz.

"В ходе проверки авиарейса "Минеральные Воды-Ташкент" сотрудники таможни изъяли 128 незадекларированных шапок у гражданина Узбекистана, который сказал, что летит на родину и везет все головные уборы в подарок родственникам", - говорится в сообщении.

По словам самого мужчины, он не знал, что товарные партии нужно декларировать.

На данный момент товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

За незаконный провоз шапок нарушителю грозит штраф либо конфискация товара.

Теги:
штраф, Происшествие, шапка, подарки, подарок, декларация, таможенный досмотр, таможенники, Таможня, Таможня, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, узбекистанец



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