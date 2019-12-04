Подарок родственникам: узбекистанец лишился 128 шапок на таможне

По словам самого мужчины, он не знал, что товарные партии нужно декларировать. Теперь головные уборы лежат в камере хранения, а ему грозит штраф.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Узбекистанец так и не довез подарки к Новому году для своей семьи в Ташкент - таможенники изъяли у мужчины 128 незадекларированных шапок, сообщает PV.uz.

"В ходе проверки авиарейса "Минеральные Воды-Ташкент" сотрудники таможни изъяли 128 незадекларированных шапок у гражданина Узбекистана, который сказал, что летит на родину и везет все головные уборы в подарок родственникам", - говорится в сообщении.

По словам самого мужчины, он не знал, что товарные партии нужно декларировать.

На данный момент товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни.

За незаконный провоз шапок нарушителю грозит штраф либо конфискация товара.