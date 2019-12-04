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Сотрудник МЧС во время тушения пожара

В Самарканде пожарные спасли из огня мать и ребенка

© Sputnik / Александр Пирагис
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191204/12935827/V-Samarkande-pozharnye-spasli-iz-ognya-mat-i-rebenka.html

По предварительной версии, возгорание в этом домохозяйстве произошло вследствие короткого замыкания.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли из огня женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщается на официальном сайте.

"2 декабря в 04 часа 19 минут в дежурную часть УЧС Самаркандской области позвонил мужчина, который сообщил о том, что в его доме начался пожар", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, через 4 минуты на указанный адрес прибыли спасатели и группа пожарных, после чего стало ясно, что в мансарде дома осталось два человека – гражданка И. Н. и ее несовершеннолетняя дочь, которые были заблокированы пламенем.

В Самарканде пожарные спасли из огня мать и ребенка
МЧС Узбекистана
В Самарканде пожарные спасли из огня мать и ребенка

За несколько секунд огнеборцы ликвидировали пожар, тем самым сохранив жизнь матери и ребенка.

По предварительной версии, возгорание в этом домохозяйстве произошло вследствие короткого замыкания.

Теги:
Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, спасение, Происшествие, МЧС Узбекистана, тушение пожара, пожарные, пожар



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