В Самарканде пожарные спасли из огня мать и ребенка

По предварительной версии, возгорание в этом домохозяйстве произошло вследствие короткого замыкания.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. В Самарканде сотрудники МЧС спасли из огня женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщается на официальном сайте.

"2 декабря в 04 часа 19 минут в дежурную часть УЧС Самаркандской области позвонил мужчина, который сообщил о том, что в его доме начался пожар", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, через 4 минуты на указанный адрес прибыли спасатели и группа пожарных, после чего стало ясно, что в мансарде дома осталось два человека – гражданка И. Н. и ее несовершеннолетняя дочь, которые были заблокированы пламенем.

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За несколько секунд огнеборцы ликвидировали пожар, тем самым сохранив жизнь матери и ребенка.

По предварительной версии, возгорание в этом домохозяйстве произошло вследствие короткого замыкания.