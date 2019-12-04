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Грузовые автомобили с установленным газобаллонным оборудованием

На газовых станциях выявлены хищения в особо крупном объеме

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Природный ресурс воровали путем внешнего воздействия на приборы учета газа. Эксперты обнаружили незаурядную схему, применявшуюся на региональных заправочных станциях длительное время.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В результате искусственного воздействия на приборы учета газа ресурсоснабжающей организации был нанесен ущерб на сумму свыше 30 млрд сумов.

Узнефтегазинспекция совместно с Бюро принудительного исполнения продолжают оперативные мероприятия на предмет соблюдения правил пользования природным газом на местах.

Газовые баллоны
© Sputnik / Игорь Зарембо
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На сей раз инспекционные работы были проведены совместно со специалистами АО "Худудгазтаъминот" и метрологами агентства "Узстандарт" на 72 автогазонаполнительных компрессорных станциях в Ташкентской области.

На всех станциях в приборах учета газа (счетчики autopilot и autopilot pro) обнаружено стороннее воздействие. Это повлекло за собой многомиллиардный ущерб.

Как выяснилось, в счетчиках были изменены конфигурации учета поступающего природного газа на заправку путем подключения к нему персонального компьютера. Как следствие, счетчики производили учет и сохраняли показания поступившего природного газа на заправочную станцию не в полном объёме.

На месте правонарушений был составлен акт, произведен перерасчет целому ряду автогазонаполнительных компрессорных станций. Так, среди прочих числятся ООО "Юксак самара метан газ" в Янгиюльская районе в объёме 1 млн 267,2 млн кубометров на сумму 1 млрд 267,2 млн сумов, ООО "Янгийул метан газ" в городе Ангрен в объёме 3 млн 564 тыс. кубометров на сумму 3 млрд 564 млн сумов.

Инспекторами также выявлены хищения природного газа в особо крупных объемах в городе Янгиер Сырдарьинской области. На станции одного только ООО "Зиё нур метан сервис" воровство совершено в объёме 11 млн 400 тыс. кубометров на сумму 11 млрд 400 млн сумов.

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Другие случаи хищения газа были обнаружены и в Кашкадарьинской области на заправочной станции ООО "Шаймардон бобо Пулат угли" в объёме 1 млн 358 тыс. кубометров на сумму 1 млрд 358 млн сумов, а также в Бухарской области на станции ООО "Ромитан транс инвест" в объёме 246 тыс. кубометров на сумму 246 млн сумов. К делу привлечены региональные правоохранительные органы.

Теги:
Кража, заправка, Бухарская область, Кашкадарьинская область, Ташкентская область, Бюро принудительного исполнения, инспекция, Минэнерго, газ



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