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В Алмазарском районе произошел пожар

На территории строящегося Центра исламской цивилизации произошел пожар

Управление пожарной безопасности города Ташкента
Происшествия
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Огонь распространился по территории площадью 150 квадратных метров, его удалось устранить при помощи 16 пожарных машин.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента на территории строящегося Центра исламской цивилизации произошел пожар, сообщает Управление пожарной безопасности города Ташкента.

"5 декабря в 16:38 часов в Алмазарском районе, по улице Заркайнар 1-проезд, на территории новостроящегося Центра цивилизации Ислама горели теплоизоляционные (пенопласт) материалы на площади 150 квадратных метров. Здания новостройки не пострадали. Боевые пожарные расчёты прибыли на место пожара в 16:44 часов и в результате оперативных и слаженных действий личного состава, пожар локализован в 16:54 и ликвидирован в 17:06 часов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано 16 пожарных машин.

Причина возгорания и сумма причиненного ущерба сейчас устанавливаются.

Управление пожарной безопасности города Ташкента убедительно просит всех руководителей и сотрудников объектов отраслей экономики и социальной сферы, а также граждан строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Теги:
пожар, Ташкент, Узбекистан



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