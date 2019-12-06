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Новорожденный. Архивное фото

В Узбекистане задержана бабушка, спрятавшая в памперсе внука более 1 кг золота

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Как отметили в таможне, женщина использовала ребенка в своем коварном плане, чтобы вывезти за границу ювелирные изделия на сумму более 334 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали женщину, которая пыталась вывезти в Казахстан золото в подгузнике своего двухлетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.

Общий вес золотых изделий составил 1 кг 115 граммов, а стоимость - около 334 миллиона 500 тысяч сумов.
Таможенный комитет Узбекистана
Общий вес золотых изделий составил 1 кг 115 граммов, а стоимость - около 334 миллиона 500 тысяч сумов.

Нарушительницу вычислили на приграничном таможенном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области.

Золотые украшения в обуви
Государственный таможенный комитет
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В памперсе ребенка таможенники обнаружили шесть цепочек, четыре браслета и одно кольцо из чистого золота. Общий вес украшений составил 1 килограмм 115 граммов.

По предварительной оценке, стоимость изъятого золота составляет около 334,5 миллиона сумов.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Теги:
золото, Таможня, ребенок, Казахстан, Узбекистан



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