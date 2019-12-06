В Узбекистане задержана бабушка, спрятавшая в памперсе внука более 1 кг золота

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали женщину, которая пыталась вывезти в Казахстан золото в подгузнике своего двухлетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.
Нарушительницу вычислили на приграничном таможенном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области.
В памперсе ребенка таможенники обнаружили шесть цепочек, четыре браслета и одно кольцо из чистого золота. Общий вес украшений составил 1 килограмм 115 граммов.
По предварительной оценке, стоимость изъятого золота составляет около 334,5 миллиона сумов.
Сейчас по данному факту проводится проверка.