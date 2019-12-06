В Узбекистане задержана бабушка, спрятавшая в памперсе внука более 1 кг золота

Как отметили в таможне, женщина использовала ребенка в своем коварном плане, чтобы вывезти за границу ювелирные изделия на сумму более 334 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Узбекистане задержали женщину, которая пыталась вывезти в Казахстан золото в подгузнике своего двухлетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба Таможенного комитета республики.

Таможенный комитет Узбекистана Общий вес золотых изделий составил 1 кг 115 граммов, а стоимость - около 334 миллиона 500 тысяч сумов.

Нарушительницу вычислили на приграничном таможенном посту "Гишткуприк" в Ташкентской области.

В памперсе ребенка таможенники обнаружили шесть цепочек, четыре браслета и одно кольцо из чистого золота. Общий вес украшений составил 1 килограмм 115 граммов.

По предварительной оценке, стоимость изъятого золота составляет около 334,5 миллиона сумов.

Сейчас по данному факту проводится проверка.