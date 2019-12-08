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Следственный департамент проверил статью о фермере–скандалисте

Следственный департамент при МВД РУз
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191208/12966415/Sledstvennyy-departament-proveril-statyu-o-fermereskandaliste-iz-Samarkandskoy-oblasti.html

Ранее в интернете появилась статья о мужчине, который "никому не дает покоя" и со всеми ведет "разборки".

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Следственный департамент при МВД Узбекистана проверил опубликованную в интернете статью-обращение о возмутительном поведении проживающего в Самаркандской области фермере Х. Х.

Автор материала заявил, что мужчина "никому не дает покоя", "ведет "разборки" со всеми и всегда остается безнаказанным", "выходит сухим из воды" благодаря своим высокопоставленным знакомым. Все это вызывает недовольство местных жителей.

В Следственном департаменте подтвердили, что в селении "Урокбойжар" Ургутского района действительно живет 63-летний Х. Х., имеющий затяжной конфликт с односельчанином 44-летним Эшонкуловым Б., причина которого — неразрешимый спор из-за одного земельного участка.

Вечером 13 ноября Х. Х. и его сын, 26-летний О. К., прямо на улице устроили очередную ссору с Эшонкуловым. О. К. несколько раз ударил мужчину деревянной палкой, после чего тому потребовалась помощь врачей.

Мужчина в наручниках
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"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Эшонкулов Б. получил тяжкие телесные повреждения", — говорится в публикации.

Следственный отдел при УКД ОВД сначала возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 ("Умышленное средней тяжести телесное повреждение"), а после получения заключения переквалифицировал его на часть 1 статьи 104 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").

"Таким образом, сведения, распространяемые в интернете, не в полной мере соответствуют действительности. Любое лицо, совершившее акт противоправного общественно опасного деяния, несет ответственность независимо от его статуса. Тем самым обеспечивается неотвратимость наказания", — заявили в Следственном департаменте.

Предварительное следствие по делу продолжается, затем участников ждет справедливый суд, отмечается в публикации.

Теги:
Конфликт, МВД, Самаркандская область, Узбекистан, фермер



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