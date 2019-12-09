Неадекватный водитель угрожал сотрудникам правоохранительных органов ножом и не дал подойти к себе, после чего пришлось обезвредить его.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Чиланзарском районе пьяный водитель напал на сотрудника правоохранительных органов, сообщает ГУВД Ташкента.

"В ночь с 7 на 8 декабря примерно в 3.10 часов в Чиланзарском районе на пересечении улиц Мукими и Байналминал водитель, управлявший автомобилем марки "Лабо", без видимых причин, совершил столкновение с бетонным ограждением. В результате автомобиль перевернулся", - говорится в сообщении.

На помощь водителю пришли сотрудники ГУВД и очевидцы происшествия, которые поставили машину на колеса.

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Все это время водитель не выходил из кабины. При попытке узнать у него, не требуется ли ему медицинская помощь, сотрудник ППС обратил внимание на неадекватность поведения, несвязную речь и нарушения координации движений у водителя, о чем также предупредил инспекторов ДПС.

По информации правоохранительных органов, мужчина находился под воздействием психотропных веществ или в состоянии алкогольного опьянения.

ГУВД Пьяного водителя в Ташкенте пришлось обезвредить с помощью оружия - фото

Прибывшим на место ДТП для составления протокола инспекторам ДПС водитель неожиданно оказал активное сопротивление, на призывы успокоиться и соблюдать общественный порядок реагировал агрессивно: размахивал ножом, угрожая нанести телесные повреждения любому, кто к нему приблизится.

"Поскольку проезжавшие мимо водители и прохожие останавливались, вокруг стала собираться толпа зевак, возникла реальная угроза для жизни и здоровья окружающих, в том числе, самих сотрудников", - говорится в сообщении ГУВД.

Младшим сержантом Т. О. было принято решение о применении табельного оружия. Несколько раз инспектор ДПС предупредил о возможности применения оружия, но водитель продолжал вести себя агрессивно и пытался ножом нанести сотрудникам травмы. В связи с этим фактом инспектор ДПС, действуя в соответствии с инструкцией, произвел выстрелы вверх, а затем, убедившись, что и это не возымело должного эффекта, выстрелил нарушителю в ногу.

ГУВД Пьяного водителя в Ташкенте пришлось обезвредить с помощью оружия - фото

К сожалению, только эта мера заставила нарушителя бросить нож, после чего его доставили в больницу.

При установлении личности водителя выяснилось, что это 43-летний житель Шайхантахурского района Нусрат И., ранее судимый.

В салоне автомобиля "Лабо" были обнаружены и изъяты бутылки с водкой и коньяком.

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Прокуратура Чиланзарского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Нусрата И.

Начальником ГУВД Ташкента генерал-майором Джураевым Р. дано указание о поощрении сотрудников.