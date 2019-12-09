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Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России

Прокуратура проверит соблюдение закона о миграции после гибели узбекистанцев в ЯНАО

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191209/12971532/Prokuratura-proverit-soblyudenie-zakona-o-migratsii-posle-gibeli-uzbekistantsev-v-YaNAO.html

Жертвами пожара на территории Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения стали трое граждан республики, еще один человек пострадал и сейчас находится в больнице.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства после происшествия на территории месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которого погибли трое граждан Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар
© Sputnik / Константин Чалабов
В Екатеринбурге при пожаре погибли трое узбекистанцев
Пожар на территории Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошел рано утром 8 декабря. Жилой вагончик площадью 20 квадратных метров на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был полностью уничтожен огнем. В ходе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших, еще один человек пострадал. Согласно информации МИД Узбекистана, все четверо являются гражданами этой страны.

"По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой Тазовского района незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства", — говорится в публикации.

В ведомстве также уточнили, что погибшие и пострадавший — работники компании "СтройПроектСервис".

Ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по региону начало проверку в связи с происшествием. Следователи, специалисты МЧС, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По данным СУ СК, единственный выживший при пожаре доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу.

Теги:
пожар, Узбекистанцы, Россия, ЯНАО, трудовые мигранты, Мигранты



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