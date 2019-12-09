Прокуратура проверит соблюдение закона о миграции после гибели узбекистанцев в ЯНАО

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Прокуратура проверит соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства после происшествия на территории месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, в результате которого погибли трое граждан Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"По поручению прокуратуры автономного округа прокуратурой Тазовского района незамедлительно организовано проведение проверки соблюдения обществом правил пожарной безопасности, охраны труда и миграционного законодательства", — говорится в публикации.
В ведомстве также уточнили, что погибшие и пострадавший — работники компании "СтройПроектСервис".
Ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по региону начало проверку в связи с происшествием. Следователи, специалисты МЧС, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. По данным СУ СК, единственный выживший при пожаре доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу.