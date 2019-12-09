Суицид или убийство: школьник найден мертвым в Кашкадарье

По официальным данным, прокуратура не исключает, что это могло быть не самоубийство, а убийство. Ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Кашкадарьинской области 17-летний школьник найден мертвым, сообщает "Новости Кашкадарьи".

"В Касанском районе Кашкадарьинской области найден мертвым17-летний школьник. Брат обнаружил его на турнике, стоящем во дворе дома", - говорится в сообщении.

Известно, что в последний раз ученика 91-й школы Касанского района, видел живым его отец в 6:15 утра.

Прокуратура не исключает, что это могло быть не самоубийство, а убийство.

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По словам соседей, школьник всегда был веселым и приветливым, учился на отлично и планировал поступить в академию МВД. Его семья - среднего достатка, в ней было четверо детей: еще двое братьев и сестренка.

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Напомним, в 2018 году в Кашкадарье уже был случай суицида школьника. Несовершеннолетний, 2005 года рождения, проживавший в одном из кишлаков Шахрисабзского района Кашкадарьинской области, совершил самоубийство и скончался на месте.