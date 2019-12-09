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Узбекистанцев предупредили о новом виде СМС-мошенничества

© Foto : pixabay.com
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В ГУВД Ташкента отметили, что незнакомец или незнакомцы, играя на чувствах доверчивых людей, попросту их "развели".

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Главное управление внутренних дел (ГУВД) Ташкента предупредило граждан о новом виде СМС-мошенничества. Людям приходят сообщения от неизвестного, который якобы застрял на перевале Камчик.

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Ведомство привело примерный текст послания мошенника: "Здравствуйте. Я ехал на похороны матери, моя машина сломалась, и я застрял на перевале Камчик. Мне очень нужна ваша помощь. Скиньте мне на телефон немного денег".

Сумму просили перевести чаще всего небольшую — 25 тысяч сумов, иногда — больше, рассказали в ГУВД.

"Так что проблема не в деньгах. А в том, что позже отзывчивые люди, откликнувшиеся на призыв о помощи и скинувшие на телефон незнакомцев деньги, выясняли, что никакие они не "знакомые знакомых". Проще говоря, кто-то, играя на чувствах наших сограждан, попросту их "развел", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что каждый должен сам решать, помогать в такой ситуации незнакомцу или нет. Но призвали соблюдать при этом осторожность.

Теги:
Камчик, ГУВД Ташкента, мошенничество



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