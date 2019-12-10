Суд вынес приговор основному фигуранту дела о теракте в метро Петербурга

Взрыв на синей линии Санкт-Петербургского метрополитена произошел днем 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадали несколько десятков пассажиров.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В Петербурге осудили Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро в апреле 2017 года. Как сообщает РИА Новости, его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее суд признал мужчину виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в террористическое сообщество своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Приговорить Аброра Азимова к пожизненному заключению", — огласил председательствующий судья 2-го Западного окружного военного суда Андрей Морозов.

Суд установил, что Азимов стал членом запрещенной на территории России террористической организации, вовлек в нее своих знакомых, а также держал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги.

© Sputnik / Александр Гальперин Заседание суда по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга

Все обвиняемые были знакомы между собой, поддерживали связь по телефону и интернету, где обсуждали детали готовящегося взрыва, подыскивали места совершения теракта, а также некоторые из них были соседями по квартире, где были найдены следы еще одного самодельного взрывного устройства.

Еще десять фигурантов дела о теракте получили сроки от 19 до 28 лет лишения свободы.

Содик Ортиков приговорен к 22 годам, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов — к 20 годам, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев — к 19.

Третьего апреля 2017 года около 14.40 в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне станций "Технологический институт" и "Сенная площадь" Московско-Петроградской линии произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадали несколько десятков пассажиров метрополитена.

Тяжкий вред здоровью получили десять человек, вред здоровью средней тяжести — 25 человек, легкий вред здоровью — 31 человек.