Узбекский похититель футбольных сумок ответит перед судом в Петербурге

В общей сумме злоумышленник похитил семь спортивных рюкзаков и сумок, пока их владельцы играли в футбол.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге будут судить узбекистанца, который похищал рюкзаки и сумки, пока их владельцы были увлечены игрой в футбол. Об этом сообщает пресс-служба Центральной районной прокуратуры.

По версии следствия, в мае-июне этого года злоумышленник украл с трибун спортивной площадки, расположенной в Таврической саду, семь спортивных рюкзаков и сумок вместе с их содержимым. Кража происходила, когда их владельцы играли в футбол.

Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении узбекистанца было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал и сейчас готовится предстать перед судом.