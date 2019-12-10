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Футбол

Узбекский похититель футбольных сумок ответит перед судом в Петербурге

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191210/12981278/Uzbekskiy-pokhititel-futbolnykh-sumok-otvetit-pered-sudom-v-Peterburge.html

В общей сумме злоумышленник похитил семь спортивных рюкзаков и сумок, пока их владельцы играли в футбол.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Санкт-Петербурге будут судить узбекистанца, который похищал рюкзаки и сумки, пока их владельцы были увлечены игрой в футбол. Об этом сообщает пресс-служба Центральной районной прокуратуры.

Открытый сейф
© Flickr / Alin S Living with Autism
Злоумышленники украли сейф с крупной суммой денег

По версии следствия, в мае-июне этого года злоумышленник украл с трибун спортивной площадки, расположенной в Таврической саду, семь спортивных рюкзаков и сумок вместе с их содержимым. Кража происходила, когда их владельцы играли в футбол.

Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении узбекистанца было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый свою вину признал и сейчас готовится предстать перед судом.

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Теги:
узбекистанец, Кража, Футбол, Санкт-Петербург, Россия



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