22:41 11 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск

В Ташкентской области украли природного газа на 700 тысяч долларов

© Flickr / sunshinecity
Происшествия
Получить короткую ссылку
89 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/203/75/2037582.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191211/12992647/V-Tashoblasti-vyyavlen-sluchay-vorovstva-prirodnogo-gaza-na-summu-svyshe--700-tys.html

Для занижения показателей потребления газа, предприятия периодически попросту отключали приборы учета от питания, тем самым показания использованного газа не сохранялись.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Узнефтегазинспекция, Худудгазтаъминот и агентство Узстандарт выявили случаи незаконного использования природного газа в ряде районов Ташкентской области. Ущерб, нанесенный газоснабжающей организации оценивается в 7 млрд. 439 млн. сум. 

При осмотре организаций в Охангаранской области и Ангрене были выявлены сторонние вмешательства к установленным приборам учета газа. В памяти приборов учета газа были занижены конфигурации, в результате чего приборы учета газа сохраняли показания использованного предприятием ресурса не в полном объеме.

Грузовые автомобили с установленным газобаллонным оборудованием
© Sputnik / Максим Богодвид
На газовых станциях выявлены хищения в особо крупном объеме
Инспекторами также обнаружены случаи, когда приборы учета отключались от питания на протяжении нескольких дней, тем самым показания использованного газа не сохранялись.

Расхитителями природного ресурса оказались:

- ООО “RUN TONG METAL INDUSTRIAL” - ущерб за 30 дней составил 1 млрд. 710 млн. сумов;

- цех по производству керамических изделий ООО “Lyux granit” – за 45 дней 3 млрд. 156 млн. сумов;

- автогазонаполнительная заправочная станция предприятия "Ангрен Нефть Бизнес" – за 53 дня 1 млрд. 272 млн. сумов;

- 10 тепличные хозяйства - 1 млрд. 506 млн. сумов;

- птицефермы, предприятия по производству керамических изделий, 196 предприятий, занимающихся другими видами деятельности - 1 млрд. 118 млн. сумов.

В Узбекистане выявлены новые хищения газа на 1,7 миллиарда сумов>>>

Для принятия надлежащих мер материалы направлены в правоохранительные органы.

Теги:
Узбекнефтегаз, хищение, газ, Ташкентская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Канье Уэст
Самые высокооплачиваемые музыканты мира - фотолента
Лавров не исключил, что российских дипломатов вслед за спортсменами обвинят в применении допинга
Лавров: российских дипломатов скоро обвинят в приеме допинга – видео
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться