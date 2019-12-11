В Ташкентской области украли природного газа на 700 тысяч долларов

Для занижения показателей потребления газа, предприятия периодически попросту отключали приборы учета от питания, тем самым показания использованного газа не сохранялись.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Узнефтегазинспекция, Худудгазтаъминот и агентство Узстандарт выявили случаи незаконного использования природного газа в ряде районов Ташкентской области. Ущерб, нанесенный газоснабжающей организации оценивается в 7 млрд. 439 млн. сум.

При осмотре организаций в Охангаранской области и Ангрене были выявлены сторонние вмешательства к установленным приборам учета газа. В памяти приборов учета газа были занижены конфигурации, в результате чего приборы учета газа сохраняли показания использованного предприятием ресурса не в полном объеме.

Инспекторами также обнаружены случаи, когда приборы учета отключались от питания на протяжении нескольких дней, тем самым показания использованного газа не сохранялись.

Расхитителями природного ресурса оказались:

- ООО “RUN TONG METAL INDUSTRIAL” - ущерб за 30 дней составил 1 млрд. 710 млн. сумов;

- цех по производству керамических изделий ООО “Lyux granit” – за 45 дней 3 млрд. 156 млн. сумов;

- автогазонаполнительная заправочная станция предприятия "Ангрен Нефть Бизнес" – за 53 дня 1 млрд. 272 млн. сумов;

- 10 тепличные хозяйства - 1 млрд. 506 млн. сумов;

- птицефермы, предприятия по производству керамических изделий, 196 предприятий, занимающихся другими видами деятельности - 1 млрд. 118 млн. сумов.

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Для принятия надлежащих мер материалы направлены в правоохранительные органы.