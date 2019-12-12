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Кино для взрослых: как мошенники обманывали посетителей сайтов в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191212/12993594/Kino-dlya-vzroslykh-kak-moshenniki-obmanyvali-posetiteley-saytov-v-Uzbekistane.html

Несуществующие "отделы по борьбе с киберпреступностью" берут деньги с граждан за то, что они "попались" на просмотре определенных видео или фото.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. В Узбекистане становится все больше мошенников, которые обманывают посетителей сайтов порнографического характера, сообщает МВД.

Как оказалось, при просмотре некоторыми гражданами республики интернет-ресурсов порнографического характера участились случаи, когда через автоматический переход на другие такого рода ресурсы под заголовком "Уведомление отдела борьбы с киберпреступлениями МВД Республики Узбекистан" в окошке появляется информация о том, что из-за входа пользователя на запрещенные сайты он привлекается Министерством внутренних дел к штрафу в размере  200 тысяч сумов (в некоторых случаях 300 тысяч сумов). 

Кино для взрослых: как мошенники обманывали посетителей сайтов в Узбекистане
МВД
Кино для взрослых: как мошенники обманывали посетителей сайтов в Узбекистане

Оплату пользователь якобы должен произвести через  систему электронной оплаты Webmoney.

В противном случае информация об истории пользования интернет-ресурсами с размещенной фото- и видеопродукцией будет направлена в сохраненные в аппарате контакты. 

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Также якобы пользователю будет отправлено sms с требованием оплаты штрафа. А интернет-веб-браузер пользователей заблокируется. 

По официальной информации МВД, у них нет отдела или отделения, функционирующего под названием "Отдел борьбы с киберпреступностью".

"Призываем вас при использовании всемирной сети "Интернет" не попадать в такие ситуации и не становиться жертвой мошенников", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день ведется доследственная проверка по вышеизложенным случаям.

Теги:
сеть, Интернет, мошенничество, мошенник, МВД Узбекистана, МВД, МВД, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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