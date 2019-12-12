В Ташкенте спецслужбы схватили работника мечети, незаконно обучавшего детей религии

Во время занятий мужчина, не имеющий никаких документов о получении религиозного образования, применял к детям физическое наказание.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) совместно со столичными правоохранителями пресекли незаконное религиозное обучение в Ташкенте, сообщает УзА.

Был задержан 30-летний уроженец Яккабагского района Кашкадарьинской области, который, как оказалось, с сентября незаконно обучал религии четырех несовершеннолетних детей.

При этом сам мужчина имеет среднее образование и работает на должности мутавалли (руководителя хозяйства. — Sputnik) в одной из мечетей Учтепинского района столицы.

По данным следствия, дети являлись уроженцами Самаркандской области и Ташкента, троим из них по шесть лет, они еще не ходят в школу.

Еще один ребенок учится в 5-м классе одной из школ Пайарыкского района Самаркандской области. При этом руководство учебного учреждения не обратило внимание на то, что школьник уже длительное время не ходит на уроки.

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Дети проживали и проходили религиозное обучение в одной из комнат квартиры, которую снимал обвиняемый. За это родители учеников ему ежемесячно платили по 900-950 тысяч сумов.

Мужчина обучал детей без документов о получении религиозного образования, а во время занятий еще и применял к ним физическое наказание.